الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-01-2023

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-01-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-01-2023

لدوافع شخصية .. مسلح يهاجم السفارة الإذربيجانية في طهران + فيديو

رئيس الـ'سي آي إي' في الأراضي المحتلة

وزيرا الخارجية والداخلية الايرانيان يناقشان حادث سفارة آذربيجان

تونس: القضاء العسكري يستمع للمعارضة شيماء عيسى على خلفية تصريح إذاعي

بعد عملية جنين .. غالانت يأمر جيش الاحتلال بالاستعداد أكثر 