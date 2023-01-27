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'بوليتيكو': دبابات 'أبرامز' التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا غير مصفّحة

'بوليتيكو': دبابات 'أبرامز' التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا غير مصفّحة
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر، قولها إنّ "أوكرانيا ستحصل من الولايات المتحدة على نسخة محسّنة من الدبابات (M1A2 Abrams) غير مجهزة بسبيكة دروع سرّية".

العالم - الأميركيتان

وذكرت الصحيفة أن واشنطن تمنع تصدير دبابات "أبرامز" المصفّحة بدروع اليورانيوم المستنفد، وتعتبر أن "هذه السبيكة سرية، وإذا تم بيع الدبابة إلى الدول الأخرى، يتم استبدال السبيكة السرية بهياكل مصفحة أخرى".

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إرسال كتيبة دبابات "أبرامز" تشمل 31 دبابة إلى أوكرانيا، كما سترسل بريطانيا وألمانيا دبابات للجيش الأوكراني. في حين سمحت ألمانيا للدول الأخرى التي تملك دبابات "ليوبارد" بإرسالها إلى كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا".

وقد حذّرت وزارة الخارجية الروسية مراراً من أن الناتو "يلعب بالنار" عبر تزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن "ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي".

هذا وقال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأميركي، يوم أمس الخميس، إنّ دبابة "M1 Abrams" الأميركية تُعاني من المشاكل، بينها المحرك التوربيني الغازي الذي يعتبر "كارثة"، لأنّه يستهلك كميات كبيرة من الوقود، ولا يصلح للعمل في الوحول والرمال وغيرها.

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'بوليتيكو': دبابات 'أبرامز' التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا غير مصفّحة