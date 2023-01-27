حشود كبيرة تحيي جمعة رجب في جامع الجند بتعز في اليمن

العالم- اليمن



شهد جامع الجند التاريخي بتعز وسط اليمن اليوم الجمعة، حضورا كبيرا من المواطنين من تعز ومحافظات أخرى احتفاءً بجمعة رجب وذكرى دخول اليمنيين في الإسلام، وابتهاجا بدور جامع الجند ومكانته التاريخية في خدمة الإسلام في اليمن



وتقدم الحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، الفريق سلطان السامعي، ومحافظ تعز، اللواء صلاح عبدالرحمن بجاش، ومسؤول انصار الله بتعز الاستاذ عبدالله النواري، وعدد من الشخصيات العلمائية وأعضاء مجلس الشورى وشخصيات عسكرية ومدنية واجتماعية.



الحضور الكبير للمواطنين اليمنيين يأتي اهتمام بعظمة المناسبة وخصوصية هذا الجامع التاريخي، الذي يعد من منارات نشر الإسلام في اليمن، ومنبر من منابر نشر العلم وترسيخ دور المسجد الجامع في حياة المجتمع الإسلامي.



كما يمثل الاحتفاء بجمعة رجب في هذا الجامع مناسبة لتذكر ما كان لمبعوثي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والصحابة العظام، وفي مقدمتهم الإمام علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الاشعري رضوان الله عليهم، من دور أساسي في تثبيت روح الايمان لدى القبائل اليمنية.



وشهدت احتفائية جمعة رجب هذا العام بجامع الجند عددا من الفعاليات والمحاضرات الدينية والمدائح النبوية التي تعزز من أهمية جمعة رجب وأهمية تأصيل الهوية الإيمانية وتكريس قيم الإسلام في روح المجتمع.



والقى خطبتي الجمعة، فضيلة العلامة الحبيب طاهر الهدار، أكد فيها أن يوم جمعة رجب هو عيد مبارك لدى اليمنيين، "وعلينا أن نفرح بهذه المناسبة، ونحمد لله تلك النعم التي اصطفانا بها رب العزة والجلال، وإيثار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأهل اليمن بمحبته ودعائه لهم".



واستعرض الحبيب الهدار وصايا الرسول الاعظم العشر لمعاذ بن جبل، والتي تركزت حول عدم الشرك بالله وعدم ترك الصلاة عمدا، وعدم عقوق الوالدين، وعدم شرب الخمر، والابتعاد عن معصية الله، والتحذير من الفرار من الزحف، وعدم الخروج من أي بلد إذا نزل فيه البلاء، وعدم البخل على أهل بيتك، وعدم ترك المسؤولية عن رعيتك، ونشر الالفة والمحبة في المجتمع.



وقال الهدار: "علينا أن نتولى قائد مسيرتنا السيد المجاهد عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله". داعيا المولى أن تحفه البطانة الصالحة "وأن يعز الله اليمن على يديه الطاهرتين".