شاهد.. رسالة الأفغان لمنتهكين حرمة القرآن الكريم

العالم - مراسلون

اجتاح العالم الأسلامي موجة غضب واستنكارعارمة بعد واقعة هتك حرمة القران الكريم بحرق نسخة وتمزيق نسخة اخرى من هذا الكتاب المقدس على يد المتطرفين في السويد وهولند وبحماية مباشرة من رجال أمن البلدين بحجة حرية التعبير، هنا في أفغانستان خرج الأفغان عن بكرة ابيهم غاضبين يهتفون نصرة للقران والمقدسات.

مسيرة ووقفة حاشدة نظمها الأفغان طول ايام الأسبوع استنكارا وغضبا وتنديدا بما فعله المتطرفين بالقران الكريم، حمل المتظاهرين الغاضيبن لافتات تعظم حرمة القران ولافتات اخرى ضد السويد وهولند واحراق علم البلدين ويرفضون ما يسمى بحرية التعبير التي لا تعبر الا عن ازدواجية المعايير والكيل بمكياليين، وان هذه الحركة مقصودة من قبل هؤلاء المتطرفين وقد اشعلت قلوب اكثر من ملياري مسلم على وجه المعمورة.

ويقول الأفغان ان رسالتنا عامة لجميع من يفكر بهتك حرمة القرآن "حرية تعبيركم تقف عند مقدساتنا وافعالكم الااخلاقية لن تجرنا بالعمل بالمثل لما فعلتموه بكتابكم المقدس مهما كانت ديانتكم فنحن ابناء رسول الاخلاق والانسانية خاتم النبيين محمد صلى الله علية وعلى آله وسلم ويجب على الامة الأسلامية ان تتحد وتكون لها موقف موحد ضد هؤلاء المتطرفين ومن يحميهم لعدم تكرار مثل هذه الاهانت مستقبلا".