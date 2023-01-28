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المديرة المثالية

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

في هذه الحلقة نتعرف على رئيسة اتحاد الجمباز السابقة في ايران الدكتورة زهرا اينتشه درجاهي أخصائية الطب الفيزيائي.

العالم - وثائقیات

تم اطلاق الجمباز في ايران لأول مرة من قبل شخص يدعى أمان الله بادجرني أما في طهران قام اشخاص مثل محمود اسحاقي وميرأحمد سطوي بتوسيع هذا التخصص الرياضي.

وشارك فريق الجمباز الايراني في المسابقة الدولية في فلورانسا بإيطاليا لأول مرة، وعلى مدى 40 عاما من ممارسة رياضة الجمباز تمكن الرياضيون الايرانيون من الفوز بتسع ميداليات دولية فقط.

ومع انتخاب الدكتورة زهرا اينتشه درجاهي كرئيسة للاتحاد الجمباز الايراني وكأول سيدة رياضية في هذا المنصب تغير الوضع بشكل تام...

للمزيد تابعوا الفيديو المرفق...

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