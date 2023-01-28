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شاهد.. هكذا أصبحت جنين صورة مصغرة عن غزة

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

رأى المختص بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني، بأن مخيم جنين صورة مصغرة عن قطاع غزة في المقاومة والمواجهة والصمود.

العالم - خاص بالعالم

قال مسلماني، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن مخيم جنين يشكل الحلقة الاساسية من حيث معقل الثورة لذا هو مستهدف بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال، مشيرا الى أن قوات الاحتلال في مجزرة جنين كانت تخطط لاقتحام المخيم بشكل سريع والقيام بعمليات اختطاف واغتيال، لكن اصتطدمت بحائط المقاومة الرصين.

واوضح المختص بالشؤون الاسرائيلية، أن قوات الاحتلال باقتحامها مخيم جنين، ارادت أن تبث الرعب في قلوب الفلسطينيين وتوجه رسالة الى عرين الاسود في نابلس والمقاومة في غزة، ولكن اكتشفت ان مخيم جنين هو غزة مصغرة على مستوى التسليح والمقاومة والتصدى والصمود.

وأكد مسلماني، أن غزة هي السند الحقيقي للمقاومة في جنين، حيث خلال 24 ساعة اعطت انطباعا وتصورا آخر بان الدم بالدم والقصف بالقصف.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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