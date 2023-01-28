السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

عملية القدس تثبّت معادلة الرد الفلسطيني علی جرائم الاحتلال

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

قتل ثمانية مستوطنين واُصيب عشرة آخرون بينهم ستة في حالة خطرة في عملية نوعية نفّذها شاب فلسطيني في شمال القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

بعد يوم من مجزرة إسرائيلية بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين وأسفرت عن تسعة شهداء، جاء الرد من القدس المحتلة بعملية نوعية؛ حيث قام الشاب المقدسي خيري علقم البالغ من العمر واحداً والعشرين عاما باطلاق النار على مجموعة مستوطنين قرب كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب ثم أطلق النار على مجموعة ثانية، في عملية استمرت نحو عشرين دقيقة اسفرت عن مقتل واصابة العديد من المستوطنين، بالاضافة الى استشهاد منفذها.

عملية وصفتها شرطة الاحتلال بانها الأصعب منذ سنوات خاصة وان منفذها ليس لديه أية سوابق امنية، ولذلك سارعت إلى الدفع بتعزيزات أمنية وإغلاق المنطقة، كما أغلق جيش الاحتلال الحواجز العسكرية التي تربط القدس المحتلة بشمال الضفة الغربية وجنوبها.

العملية التي اثارت حالة من الصدمة والذعر عمت الجانب الاسرائيلي لاسيما وزير الأمن إيتمار بن غفير الذي لم يدل بأي تصريحات، بعد أن هاجمه المستوطنون وحمّلوه مسؤولية العملية، فيما دفعت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتعهد باتخاذ إجراءات فورية.

في الأثناء، خرجت مسيرات في شوارع مدن وبلدات فلسطينية عدة، من بينها نابلس وجنين في الضفة الغربية بالاضافة الى قطاع غزة ابتهاجا بالعملية النوعية.

فيما باركت الفصائل الفلسطينية عملية القدس واعتبرتها ردا طبيعيا على مجزرة الاحتلال في جنين.

وقال المتحدث باسم حرکة حماس حازم قاسم لقناة العالم:"عملية اليوم في قلب مدينة القدس المحتلة تأکيد علی معادلة ان المقاومة وشعبنا حاضرين للرد علی الاحتلال. في فجر اليوم کان هناک الرد القسامي علی جرائم الاحتلال واليوم يأتي الرد الاکبر من قلب مدينة القدس المحتلة ليثبت معادلة انه لايمکن ان نمرر جرائم الاحتلال".

من جهتها، اكدت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح إن الشعب الفلسطيني ليس عاجزا وان انفجار الأوضاع كان نتيجة حتمية لجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

حزب الله: عملية القدس كشفت هشاشة أمن العدو الاسرائيلي

قيادي في الجهاد الاسلامي: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بالضفة الغربية

عالم دين لبناني:عملية القدس ستجعل العدو يفكر جيدا بعواقب مجازره

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. عملية القدس تثبّت معادلة الرد الفلسطيني علی جرائم الاحتلال

تحطم طائرتين مقاتلتين لسلاح الجو الهندي

حزب الله: عملية القدس كشفت هشاشة أمن العدو الاسرائيلي

شاهد.. هكذا أصبحت جنين صورة مصغرة عن غزة

عبداللهيان: مستعدون للتعاون من أجل كشف ملابسات الهجوم على سفارة أذربيجان

شاهد بالفيديو... قيادي في الجهاد الاسلامي: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بالضفة الغربية