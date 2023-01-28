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مراسل العالم يتحدث عن ثاني عملية بطولية بالقدس خلال 24 ساعة

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أصيب مستوطنان بجروح - اليوم السبت - في عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم إن مستوطنين أصيبا في عملية إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

وتوقع مراسل قناة العالم ان يتم الاعلان عن مقتل أحد المصابين فيما بعد لشدة الاصابة.

وأوضح مراسل العالم ان منفذ العملية، استهدف من قبل عناصر صهاينة کانوا متواجدين في مکان العملية، دون الكشف عن هويته أو مصيره.

وهذه العملية هي الثانية في القدس المحتلة خلال أقل من 24 ساعة، فقد نفذ البطل خيري علقم عملية إطلاق نار جريئة - مساء الجمعة - قتل خلالها ما لا يقل عن 8 مستوطنين وأصاب 12 آخرين بجروح.

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