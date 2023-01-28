السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الشعب الفلسطيني مرة أخرى ينسف مزاعم الاحتلال

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أصيب مستوطنان بجروح في ثاني عملية إطلاق نار خلال ساعات في القدس المحتلة.

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم في رأم الله إن حكومة نتنياهو ستعقد مساء اليوم جلسة طارئة بمقر الشاباك، لاتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، ولكن بحسب المراقبين ان الجلسة لن تغير من الواقع.

وأضاف، ان هناك حالة من الترقب تسود الاراضي الفلسطينية المحتلة حول ماذا سيحدث في الساعت المقلبة، بعد عملية اطلاق النار البطولية في ضاحية حي سلوان بالقدس المحتلة.

ونسفت عملية اطلاق النار كل مزاعم كيان الاحتلال الاسرائيلي بان القوة والبطش يمكن ان تكون مصدرا للاستقرار والقوة بحيث من خلالها يستطيع ان يخضع الشعب الفلسطيني.

هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية إن مستوطنين اثنين أصيبا بجروح خطرة أحدهما بالصدر والآخر فاقد للوعي خلال العملية التي وقعت قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

واعلن الاحتلال حالة الاستنفار خلفية العملية فدائية، فيما اعتقلت القوات الصهيونية منفذ العملية الذي يبلغ من العمر 13 عاما.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن العملية في سلوان في القدس المحتلة تأكيد على استمرار المقاومة وردا على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

روابط ذات صلة

اجتماع طارئ لكيان الاحتلال اليوم في مقر الشاباك وليس قاعدة كيرياه

القدس انتقمت لجنين بعملية موجعة.. 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تبني 16 محطة كهروحرارية وتربطها بشبكة الكهرباء العامة

قائد بالبحرية الايرانية: رايتنا خفاقة حتى في غرب اميركا اللاتينية

بالفيديو: عملية سلوان حملت رسائل الى العالم بأسره مفادها...

شاهد بالفيديو.. عمليتا القدس تؤكدان التشبث بوحدة الساحات

شاهد.. الشعب الفلسطيني مرة أخرى ينسف مزاعم الاحتلال

اجتماع طارئ لكيان الاحتلال اليوم في مقر الشاباك وليس قاعدة كيرياه