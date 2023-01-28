شاهد.. الشعب الفلسطيني مرة أخرى ينسف مزاعم الاحتلال

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم في رأم الله إن حكومة نتنياهو ستعقد مساء اليوم جلسة طارئة بمقر الشاباك، لاتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، ولكن بحسب المراقبين ان الجلسة لن تغير من الواقع.

وأضاف، ان هناك حالة من الترقب تسود الاراضي الفلسطينية المحتلة حول ماذا سيحدث في الساعت المقلبة، بعد عملية اطلاق النار البطولية في ضاحية حي سلوان بالقدس المحتلة.

ونسفت عملية اطلاق النار كل مزاعم كيان الاحتلال الاسرائيلي بان القوة والبطش يمكن ان تكون مصدرا للاستقرار والقوة بحيث من خلالها يستطيع ان يخضع الشعب الفلسطيني.

هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية إن مستوطنين اثنين أصيبا بجروح خطرة أحدهما بالصدر والآخر فاقد للوعي خلال العملية التي وقعت قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

واعلن الاحتلال حالة الاستنفار خلفية العملية فدائية، فيما اعتقلت القوات الصهيونية منفذ العملية الذي يبلغ من العمر 13 عاما.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن العملية في سلوان في القدس المحتلة تأكيد على استمرار المقاومة وردا على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.