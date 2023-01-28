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الجهاد الاسلامي تبارك عملية سلوان البطولية في القدس المحتلة

الجهاد الاسلامي تبارك عملية سلوان البطولية في القدس المحتلة
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

باركت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت عملية سلوان الفدائية في مدينة القدس المحتلة التي تنتفض من جديد في وجه الاحتلال الصهيوني.

العالم - فلسطين

وقال طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة المحتلة تعقيباً على عملية سلوان البطولية ، ان عملية القدس البطولية جاءت بعد يوم من عملية الشهيد خيري علقم الذي نفذ عمليته الفدائية، لتضرب المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، ولتؤكد أن الاحتلال لن ينعم بالأمن على أرضنا.

واعتبر عز الدين ان مقاومة شعبنا الفلسطيني حية وباقية ولن يرهبها تهديدات الاحتلال، وسيعلم الاحتلال أن المقاومة ستستمر حتى زواله عن أرضنا.

وشدد على أن دماء شعبنا لن تذهب هدراً وعلى الاحتلال أن يتحمل مسؤولية جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا ومقدساتنا.

ويشار إلى أن عملية سلوان البطولية التي أدت لإصابة مستوطنين بجراح خطيرة تأتي بعد أقل من 24 ساعة من عملية تنفيذ الشهيد خيري علقم لعملية إطلاق نار في القدس المحتلة مما أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين .

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الجهاد الاسلامي تبارك عملية سلوان البطولية في القدس المحتلة

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