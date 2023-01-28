السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
٠٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام العبري : "بن غفير" فتح علينا عش الدبابير ..فيجب اعتقاله فوراً

الإعلام العبري :
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكدت مراسلة "القناة 12"العبرية أنّ "عملية القدس مؤلمة بصورة كبيرة"، مطالبة بـ"اعتقال ما يسمي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فوراً، لأنه فتح علينا عش الدبابير".

العالم - الاحتلال

ومساء أمس الجمعة، أسفرت عملية إطلاق نار في مستوطنة "النبي يعقوب"، شمالي القدس المحتلة، عن مقتل ما لا يقل عن 8 مستوطنين وأصابة 12 آخرين بجروح.

العملية جاءت بعد يوم من مجزرة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة العربية المحتلة، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس الماضي.

وسائل الإعلام العبري أصيبت ، بحالة من الهلع والصدمة من الأخبار المتواترة، مساء أمس الجمعة، بعد عملية القدس البطولية، وأرقام القتلى والجرحى من المستوطنين.

وأكدت القناة 13العبرية "احترافية منفّذ العملية"، لافتة إلى أنه "أطلق الطلقة وراء الأخرى، وأصاب بصورة دقيقة، وعلى ما يبدو لديه خبرة في الإصابة".

وأضافت القناة أنّ "نتائج العملية فظيعة وقاسية، و"تمّ تنفيذ هذا الهجوم من تحت أنف الشاباك جهاز المخابرات في القدس".

وقال مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوسي يهوشع، عبر "تويتر"، إنّ "هجوماً قاسياً وقع في القدس".

ولفت إلى أنّه "كما أشرنا بالأمس، كان يوجد قلق في المؤسسة الأمنية من حدث كهذا في القدس، أو الضفة الغربية، بعد عملية جنين (شمال الضفة)، وهذا أول اختبار مهم للحكومة الجديدة".

وأكد أنّ "المؤسسة الأمنية كانت على علم بأن إطلاق الصواريخ من غزة، كان مجرّد ردّ رمزي، لأنّ المقاومة في غزة تريد إشعال الأوضاع في الضفة والقدس" حسب وصفه.

روابط ذات صلة

الجهاد الاسلامي تبارك عملية سلوان البطولية في القدس المحتلة

حماس: عملية سلوان ضمن ردود شعبنا على مجزرة جنين وتدنيس الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجهاد الإسلامي: موقف تركيا والإمارات من عملية القدس خيانة للشعب الفلسطيني

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. عملية القدس البطولية والتداعيات على كل الكيان

بالفيديو.. توفي لاحقا.. مشاهد "مروعة" لضرب أمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة!

شاهد.. هكذا اعلن بن سلمان هزيمته في اليمن!

شاهد.. غضب النشطاء البحارنة من هتك حرمة القرآن الكريم

الإعلام العبري : "بن غفير" فتح علينا عش الدبابير ..فيجب اعتقاله فوراً