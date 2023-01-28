العالم - العراق

وقال العامري في بيان، "نعرب عن إدانتنا البالغة للأعمال العدوانية التي دأبت سلطات الاحتلال الصهيوني على ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أن الكيان الصهيوني والداعمين له هم وحدهم مَن يتحملون مسؤولية التطورات الأخيرة".



وأضاف، أن "ما يقوم به الفلسطينيون الشجعان من أعمال مقاومة هو حق طبيعي ومشروع لشعب استبيحَت أرضه وانتهكَت حقوقه من كيان غاصب متمادٍ في غيه وعدوانه واستهتاره".



وأتم البيان، "إننا إذ نحيي بسالة الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال البغيض، فأننا فخورون أن نلمس ثمةَ تطوراً نوعياً كبيراً قد طرأ على الفعل المقاوم من ناحية الأسلوب والمكان، وفي ذلك رسالة بالغة للمحتل عليه أن يدركها، وتعني إن زمن تغوله قد ذهب، وإن معادلة الصراع قد اختلت في غير صالحه".