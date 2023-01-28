العالم - السعودية

وكتب حساب الناشط "مجتهد فيديو" على تويتر: "كان الدعاة يخافون الله ولكن دعاة ابن سلمان لا يخافون إلا منه."!

وقال عبداللطيف آل الشيخ، في تصريحات على هامش تفقده فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بالسعودية، إن آلاف الأشخاص مسموح لهم بتأدية أعمال الدعوة لله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية في السعودية: "انتهى وقت المهرجين والممثلين والمصارعين والحركيين والمتمصلحين من الدعوة"، على حد تعبيره.

كما زعم: "الآن يوجد دعاة ولله الحمد على مستوى متميز جدًا، يخافون الله ويتقونه، وعندهم علم غزير، وهم أبناء هذا الوطن، وحريصون على أن يقدموا ما لديهم من علم".

وشكلت سلسلة خطوات فرضها محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولاية العهد صيف عام 2017 انقلابا صريحا على قيم البلاد وطابعها المحافظ وهو ما قوبل ولا يزال بانتقادات واسعة من المواطنين يتم مواجهتها بقمع والاعتقالات التعسفية.

ويتصاعد الغضب في السعودية من فساد حفلات هيئة الترفية التي تسعى من خلالها إلى إلهاء المجتمع السعودي المحافظ وسلخه عن هويته وعاداته المحافظة منذ عقود.



