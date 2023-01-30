الضرائب وارتفاع الأسعار المعيشة تزيد الفقر في المملكة

العالم - خاص بالعالم

الكثير من مقاطع الفيديو انتشرت لتؤكد أن البطالة أصبحت مرضا يفتك بشريحة واسعة من السعوديين الذين ما عادوا قادرين على تحمل الضرائب وارتفاع الأسعار والأجور

وأمام هذا الواقع تستمر حالة التذمر في المملكة من اجراءات بن سلمان وصرف المليارات على المهرجانات الفنية والرياضية ودفع مبالغ خيالية لاستقدام لاعبي كرة قدم الى الاندية السعودية.

وبينما لم يسجل لإبن سلمان انجاز يذكر، انتشرت المراقص والبارات، وجيئ بكل راقصة ومغنية من كل بقاع الارض الى المملكة، حتى أولئك المعروفون بالشذوذ الجنسي، علها تنجح في تخدير عقول الشباب، التي باتت ترى نفسها مقيدة بلا عمل ولا حريات او حقوق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...