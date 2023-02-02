المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ترد على عدوان جوي صهيوني

العالم - خاص بالعالم

كتبوها على فوهة الصواريخ وحلقوا بها نحو الارض المحتلة، الأسيرات خط أحمر هكذا كانت رسالة المقاومة فرد الاحتلال بعدوان على غزة، حيث قصف عدة مواقع للمقاومة التي قامت بدورها بالتصدي له عبر مضاداتها الأرضية.

وفي صباح اليوم التالي للعدوان توجهت النساء بدعوة من حركة حماس نحو معبر بيت حانون شمالا حيث النقطة الأقرب للأرض المحتلة لدعم صمود الأسرى والأسيرات في ظل ما يتعرضون له من تنكيل.

وعلى وقع التصعيد الاسرائيلي اعلنت حركة الجهاد الاسلامي عن تلقيها دعوة مصرية لمباحثات ستجري في القاهرة خلال اليومين القادمين للبحث في التوترات الأخيرة في الضفة وغزة.

اما الاتحاد الاسلامي في نقابة المحامين فقد وقف امام الصليب الاحمر، ليعلن أنه خلف المقاومة في مساندة الاسيرات.

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