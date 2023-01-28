زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ضواحي مدينة خوي بمحافظة اذربيجان الغربية

العالم - ايران

وأعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران ان مركز هذا الزلزال كان على بعد 6 كيلومترات من مدينة خوي و 30 كيلومترًا من إيواوغلي.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران يوم السبت.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وتفيد المشاهدات الاولية لمراسل وكالة انباء فارس ان حجم تدمير المنازل والمباني في مدينة خوي كان كبيرا .

وضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر في الساعة 17:23 مساء اليوم السبت منطقة سومار الحدودية في محافظة كرمانشاه على عمق 10 كيلومترات.