مسؤول كردي عراقي يدعو لاستمرار الوجود العسكري الامريكي في بلده بذريعة 'داعش'

العالم - العراق

ونقلت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/، عن بارزاني قوله إن "داعش تنتظر رحيل القوات الغربية قبل الشروع في استيلائها مجددا على الاراضي "، زاعما ان " التدخل سيكون اكبرواكثر كلفة " بحسب قوله .

واضاف التقرير انه " وعلى الرغم من ضغوط الحرب في اوكرانيا لايزال هناك حوالي 2000 عسكري امريكي في قاعدة الأسد الجوية ، غرب العراق ، ومعسكر النصر في بغداد وبالقرب من أربيل في الشمال، بالاضافة الى 4000 عنصر من قوات التحالف الدولي وربما سيتم استخدامهم في دور قتالي مجددا ".

وتابع ان " بارزاني عبر عن خشيته من عودة داعش قائلا إن "المتطرفين "يستغلون وقتهم بعيدًا عن دائرة الضوء لإعادة البناء والتجمع" ، بما في ذلك تجديد ترسانة أسلحتهم". دون ان يبين المصادر التي اعتمد عليها في هذا المجال .

وخلافا لمزاعم بارزاني فانه " بينما يركز العالم الغربي على الحرب في أوكرانيا ، وبدرجة أقل على الحرب الصينية ، فقد تضاءل التركيز على داعش، حيث يبدو أن الجماعة الإرهابية الدولية تعزز قوتها في أجزاء كبيرة من غرب ووسط وجنوب إفريقيا ، بما في ذلك موزمبيق". بحسب آخر التقارير.