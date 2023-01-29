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مسؤول كردي عراقي يدعو لاستمرار الوجود العسكري الامريكي في بلده بذريعة 'داعش'

مسؤول كردي عراقي يدعو لاستمرار الوجود العسكري الامريكي في بلده بذريعة 'داعش'
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

في خطوة صريحة لابقاء الوجود العسكري الامريكي ومنحه الذريعة ، دعا مسؤول البيشمركة سيروان بارزاني الى بقاء القوات الامريكية في العراق والا ستنهار البلاد بحسب زعمه . 

العالم - العراق

ونقلت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/، عن بارزاني قوله إن "داعش تنتظر رحيل القوات الغربية قبل الشروع في استيلائها مجددا على الاراضي "، زاعما ان " التدخل سيكون اكبرواكثر كلفة " بحسب قوله .

واضاف التقرير انه " وعلى الرغم من ضغوط الحرب في اوكرانيا لايزال هناك حوالي 2000 عسكري امريكي في قاعدة الأسد الجوية ، غرب العراق ، ومعسكر النصر في بغداد وبالقرب من أربيل في الشمال، بالاضافة الى 4000 عنصر من قوات التحالف الدولي وربما سيتم استخدامهم في دور قتالي مجددا ".

وتابع ان " بارزاني عبر عن خشيته من عودة داعش قائلا إن "المتطرفين "يستغلون وقتهم بعيدًا عن دائرة الضوء لإعادة البناء والتجمع" ، بما في ذلك تجديد ترسانة أسلحتهم". دون ان يبين المصادر التي اعتمد عليها في هذا المجال .

وخلافا لمزاعم بارزاني فانه " بينما يركز العالم الغربي على الحرب في أوكرانيا ، وبدرجة أقل على الحرب الصينية ، فقد تضاءل التركيز على داعش، حيث يبدو أن الجماعة الإرهابية الدولية تعزز قوتها في أجزاء كبيرة من غرب ووسط وجنوب إفريقيا ، بما في ذلك موزمبيق". بحسب آخر التقارير.

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مسؤول كردي عراقي يدعو لاستمرار الوجود العسكري الامريكي في بلده بذريعة 'داعش'

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