شاهد.. إشادة مواقع التواصل بعملية القدس البطولية

العالم - هاشتاغ

حولت عملية القدس مجلس عزاء شهداء جنين إلى فرحة واعتزاز بهذه العملية البطولية، والتي تشكل ردا على جرائم الإحتلال، وصفعة للمنظومة الأمنية الصهيوينة.



وبعد ساعات من عملية القدس أصيب مستوطنان بجروح في عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. منفذ العملية شاب فلسطيني بعمر ثلاثة عشر عاما.



أما في السعودية،.. الفقر للسعوديين والمليارات لكريستيانو.. شاب سعودي ينتقد راتب رونالدو الخيالي ويقارنه براتبه. وتستمر حالة التذمر في السعودية من اجراءات محمد بن سلمان وصرف المليارات على المهرجانات الفنية والرياضية ودفع مبالغ خيالية لاستقدام لاعبي كرة قدم الى الاندية السعودية في حين ان نسبة الفقر في المملكة تجاوزت نسبة خمسة وعشرين بالمئة من السكان.



وتعالت دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية والهولندية بعد حرق القرآن الكريم في السويد على يد يمني متطرف وتمزيقه في هولندا، عبر وسوم عديدة على المنصات الإلكترونية، وما تزال ردود الفعل المستنكرة والغاضبة تتوالى في الدول العربية والإسلامية، مطالبة بمقاطعة منتجات البلدين؟

في البحرين اعتصم المواطنون امام جامع رأس رمان بعد منعهم من قبل قوات النظام الخليفي من الاحتجاج على حرق القرآن الكريم بالقرب من السفارة السويدية.



الحرب في اوكرانيا.. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا تسليم كييف 31 دبابة "أبرامز "، مؤكدا أن هذه المساعدات العسكرية ستعزز قدرة القوات الأوكرانية على صد الهجوم الروسي المستمر. ويرى الخبراء ان هذه الخطوة الامريكية بامكانها اشعال فتيل الحرب اكثر من السابق.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..