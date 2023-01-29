الجیش الایراني یرسل ادوات ومعدات ثقيلة لاغاثة وامداد المتضررين في زلزال خوي

العالم - ايران

وقال العميد حاجيلو لمراسل وكالة انباء فارس ان هذه الادوات والمعدات تشمل الشاحنات الثقيلة والجرافات بمختلف انواعها وقد تم ارسالها الى ثكنة القوات البرية للجيش في مدينة خوي، بالاضافة الى ارسال شاحنات الى مطار مدينة اورومية لنقل الخيم والمواد الغذائية والمساعدات العاجلة التي يتم ارسالها جوا الى اورومية الى المناطق المتضررة جراء الزلزال.

كما صرح العميد حاجيلو ان سيارات اسعاف تابعة للجيش قد ارسلت ايضا الى مناطق الزلزال للمساهمة في نقل الجرحى والمصابين.

وقد أفادت التقارير الواردة من مدينة خوي الايرانية (شمال غرب) والتي ضربها زلزال بقوة 5/9 درجات على قياس ريختر مساء امس السبت ، ان هذا الزلزال تسبب حتى الان بسقوط قتيلين وجرح 122 شخصا آخر.

وقد توجهت فرق الانقاذ من مختلف مدن محافظة آذربيجان الغربية الى مدينة خوي لاغاثة المنكوبين وامداد المتضررين فيما افاد مراسل وكالة انباء فارس في خوي بأن حجم الاضرار في المباني والمنازل يبدو كبيرا.

وقد شعر بهذا الزلزال سكان عدد من المدن في محافظة اذربيجان الشرقية ، بما في ذلك جلفا ومرند وتبريز كما شعر به سكان ولاية فان التركية .

وأعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران ان مركز هذا الزلزال كان على بعد 6 كيلومترات من مدينة خوي و 30 كيلومترًا من إيواوغلي .

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران يوم السبت.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات.