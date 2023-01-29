بايدن يرسل دبابات الى اوكرانيا والنشطاء العرب يعلقون

العالم - خاص بالعالم

يرى الخبراء ان هذه الخطوة الامريكية بامكانها اشعال فتيل الحرب اكثر من السابق، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع هذا الموضوع حيث جاء في حساب احداث الساعة: "امريكا تخشى أن تفضح نفسها لان دبابات ابرامز لا تجيد القتال في الثلوج ستكون سهلة للقوات الروسية، الخطة : الانتظار حتى الصيف ليتم ارسالها".

وغرد نبيل سعيد حول هذا الموضوع كاتبا: "كشفت مجلة"بوليتيكو" الأمريكية، أن دبابات"أبرامز" التي تعتزم واشنطن إرسالها إلى أوكرانيا, تفتقر إلى خاصية دفاعية مهمة هي"الدروع السرية", لذلك سيتم تجريدها من الدروع السرية قبل التسليم, خوفا من أن تقع في الأيادي الخطأ وتفقد سريتها".

وكتب غصوب عبود حول هذا الموضوع مغردا: "مسؤولون أمريكيون وأوروبيون قلقون من تكرار سيناريو الحرب العالمية الأولى في أوكرانيا".

المزيد من التافصيل في الفيديو المرفق..