مع احتدام المعارك.. كييف متعطشة للمزيد من الأسلحة

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قبل اسبوع كانت تطالب اوكرانيا بدبابات ليوبارد الالمانية الى جانب الابرامز الاميركية واليوم تحث حلفاءها الغربيين على تزويدها بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة ستثير حفيظة موسكو وغضبها، صواريخ يمكنها الوصول الى العمق الروسي وطائرات مقاتلة ستزيد من قدرة كييف على المناورة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات منفصلة إن أوكرانيا تريد استباق الهجمات الروسية على المناطق الحضرية الأوكرانية والمدنيين، وأضاف في خطابه المسائي المصور ان بلاده بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى: "لحرمان المحتل من فرصة وضع قاذفات صواريخ في مكان ما بعيدا عن خط المواجهة وتدمير المدن الأوكرانية نحن بحاجة الى صواريخ بعيدة المدة نحن بحاجة الى الصاروخ (إيه.تي.إيه.سي.إم.إس) الأمريكي الذي يبلغ مداه 297 كيلومترا".

في السياق نفسه كشف المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك عن مفاوضات مع الغرب بشأن الحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك: "لتقليص تأثير السلاح الرئيسي للجيش الروسي بشكل كبير، وهو المدفعية التي يستخدمها اليوم على الجبهة، نحتاج إلى صواريخ تدمر مستودعاتهم".

سلاح الجو الاوكراني كشف بأن المفاوضات للحصول على طائرات مقاتلة من الغرب متواصلة، وكييف تسعى مبدئيا للحصول على سربين يتكون كل منهما من اثنتي عشرة طائرة، وإنها تفضل أن تكون الطائرات من طراز بوينج إف- 16".

فكرة استبعدتها المانيا في حين ما زالت واشنطن تدرسها بعناية ودقة بحسب جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض.

ميدانيا رحى الحرب تستمر و تزداد شدة وصعوبة خاصة في شرق أوكرانيا وتحديدا بالقرب من أوغليدار، حيث يدور قتال شرس بين القوات الروسية المتقدمة والقوات الاوكرانية التي تحاول الاحتفاظ بخطوطها الدفاعية، في ظل سيطرة الوحدات الروسية بالفعل على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من ضواحي المدينة.