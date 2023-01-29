'ايران خودرو' تصدر 2000 سيارة لفنزويلا

العالم - ايران

وأوضح المدير التنفيذي " مهدي خطيبي" في تصريح امس السبت على هامش شحن السيارات الى فنزويلا، أن الشركة تستهدف عبر التصدير القيمة المضافة وتحقيق الربحية للمجموعة.

واستطرد أن آذربيجان إحدى الاسواق التصديرية ذات الربحية والقيمة المضافة، وأن الشركة اطلقت مفاوضات مع العراق وآذربيجان بعد سنوات من عدم تحقيق ايران خودرو هذه الاهداف بالمجال التصديري مشيرا الى أن حجم مبيعات الى آذربيجان في السنة المقبلة سيعادل 50 بالمئة من قدرة الشركة في المجال الصادرات على مدى السنوات السابقة.

وأشار خطيبي أن فنزويلا من الاسواق المستهدفة لشركة ايران خودرو، وعلى ضوء استقبال الشعب والمسؤولين الفنزوليين من منتجات الشركة، يجرى تصدير 2000 سيارة من طراز " تارا" و" دنا" لهذا البلد كما توجد برامج متعددة للتوريد الى روسيا.