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قيادي في ائتلاف دولة القانون..

إجراءات امريكا بشأن الدولار تؤشر لوجود ملامح لزعزعة حكومة السوداني

إجراءات امريكا بشأن الدولار تؤشر لوجود ملامح لزعزعة حكومة السوداني
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون في العراق "جاسم محمد جعفر ", اليوم الاحد , ان الإجراءات التي اتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي بشان الدولار تشير الى وجود ملامح أمريكية غير مباشرة لاستهداف وزعزعة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

العالم - العراق

وقال جعفر في تصريح لموقع المعلومة، إن "قضية تهريب الدولار الأمريكي الى دول عدة ليست وليدة حكومة السوداني التي مضى على عهدها ثلاثة اشهر وانما هي امتدد لاكثر من سنتين"، متسائلا "لماذا لم قوم الفدرالي الأمريكي باتخاذ نفس الإجراءات ابان حكومة الكاظمي".

وأضاف ان " إجراءات الفدرالي الأمريكي بشان الدولار الأمريكي تشير الى ملامح أمريكية غير مباشرة لاستهداف وزعزعة حكومة السوداني باعتبارها حكومة شكلت من قبل الاطار التنسيقي التي تعتقد الولايات المتحدة الامريكية قربه من ايران".

يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد في تصريح له خلال لقائه مع قناة فرانس ٢٤ حول صعود الدولار بأن هناك علامات استفهام يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة.

يذكر أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ارتفع مؤخرا من 148 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، إلى 170 في الأيام الأخيرة وانخفض اليوم إلى 161 ألفا.

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