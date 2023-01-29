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اللواء رشيد: كل خيارات الأعداء ضد إيران باءت بالفشل

اللواء رشيد: كل خيارات الأعداء ضد إيران باءت بالفشل
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

اكد قائد مقر "خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله)" المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء غلام علي رشيد بان كل خيارات اعداء الشعب الايراني الخبثاء قد باءت بالفشل.

العالم - ايران

وقال اللواء رشيد ، في كلمته اليوم الاحد في جامعة "الإمام الحسين (عليه السلام)" لضباط وكوادر الحرس الثوري خلال حفل إحياء ذكرى استشهاد احد قادة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) العميد حسن باقري وشهداء استخبارات عمليات الحرس الثوري: أن القدرات الدفاعية والهجومية لقواتنا المسلحة هي الآن في ذروة التماسك والقوة مقارنة بالعقود الأربعة الماضية.

واضاف: ان اعداء الشعب الايراني الخبثاء (الأميركيون المعتدون والصهاينة إلى جانب حكومات اوروبا الاستكبارية) فعلوا كل ما في وسعهم ضد الشعب الايراني، وتم تنفيذ خيارات تهديد العدو ضد الشعب الايراني بالكامل لكنها باءت بالفشل في ظل مقاومة الشعب الايراني.

وقال اللواء رشيد: كل ما لم يفعلوه ، بما في ذلك العدوان العسكري ، لأنهم كانوا غير قادرين على ذلك وكانوا ومازالوا يخشون الشعب الايراني وقواتنا المسلحة.

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