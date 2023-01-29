تضعضع قوى تحالف العدوان على اليمن

خاص بالعالم

والبداية تكون مع سام موندي وهو قائد سابق لقيادة العمليات الخاصة لقوات المشاة البحرية الامريكية وميك مولروي وهو نائب مساعد وزير الدفاع السابق لمنطقة الشرق الاوسط، نشرا مقالاً في الاتلانتيك الامريكي تحت عنوان "تريد السلام في اليمن؟ أولاً، إستعادة توازن القوى"، وقالا: ان الصراع كان مكلفاً للمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالتمويل المتفق والمواد المستخدمة والسمعة الدولية، يسعى كلا البلدين الى انهاء الصراع ولكن لديهما القليل من الخيارات الجيدة. الخيار الافضل استباقي: بدلاً من الاستسلام لمطالب "الحوثيين" الاخيرة وسحب دعمهم للقوات الموالية للحكومة، يجب على هؤلاء الحلفاء محاولة استعادة توازن القوى في المفاوضات.



واضاف الكاتبان: قال لنا احد العاملين المطلعين في المجال الانساني ذات مرة: "الحوثيون" مجرد فقراء وبسطاء من سكان الجبال". بغض النظر عن التعاطف، فهم ايضاً مقاتلون هائلون والقوة العسكرية المهيمنة في اليمن.



يناقش برنامج "قلم رصاص" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة، من العاصمة اللبنانية بيروت الاعلامي اليمني علي الدرواني.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..