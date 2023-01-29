الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قسم الأسيرات في سجن "الدامون"..

"العدوان الفاشي"من مجزرة جنين لسجون الإحتلال..فصائل المقاومة تحذر

الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قسم الأسيرات في سجن "الدامون".

العالم - الإحتلال

وقالت هيئة الأسرى والمحررين، إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم الأسيرات في معتقل "الدامون" وأجرت تفتيشات استفزازية ودقيقة لغرفهن، وصادرت الأجهزة الكهربائية من القسم وأغلقته لمدة أسبوع.

وكانت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت أمس السبت عدة أقسام في سجون "عوفر"، و"مجدو"، و"النقب"، ونكّلت بالأسرى، وعزلت مجموعة منهم، ما أدى لحالة من التوتر الشديد سادت السجون المذكورة.

وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأحد، الاحتلال "الإسرائيلي"،قائلا:"إن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم و أي محاولة للمساس بأسرانا البواسل ستكون لها تداعيات داخل السجون وخارجها.

وأضاف بيان للفصائل الأحد أن هذا العدوان الفاشي والعنصري هو محاولة خبيثة للفت الأنظار عن الفشل الذريع الذي أحدثته العمليات البطولية في القدس العاصمة وحصدت أرواح بها الإسرائيليين.

كما أكدت أن قيام قوات الاحتلال باقتحام السجون والاعتداء على الأسرى وحرق خيامهم لن يفت في عضد أسرانا الأحرار.

روابط ذات صلة

استنفار عام لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انطلاق عملية أمنية شمال صلاح الدين العراقية

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" قامت بالهجوم على المجمع الدفاعي في إصفهان

شاهد بالفيديو.. السعودية إحدی أسوء 10 دول في مجال الحقوق العامة

حزب الله: عمليتا القدس أبلغ رسالة كتبت بحروف من رصاص

العميد حيدري: 11 لواء من القوة البرية تتمركز في الحدود لضمان أمن البلاد

شاهد/ابن سلمان يصافح النساء خلافا للتقاليد الاسلامية