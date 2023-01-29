العالم - الإحتلال

وقالت هيئة الأسرى والمحررين، إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم الأسيرات في معتقل "الدامون" وأجرت تفتيشات استفزازية ودقيقة لغرفهن، وصادرت الأجهزة الكهربائية من القسم وأغلقته لمدة أسبوع.

وكانت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت أمس السبت عدة أقسام في سجون "عوفر"، و"مجدو"، و"النقب"، ونكّلت بالأسرى، وعزلت مجموعة منهم، ما أدى لحالة من التوتر الشديد سادت السجون المذكورة.

وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأحد، الاحتلال "الإسرائيلي"،قائلا:"إن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم و أي محاولة للمساس بأسرانا البواسل ستكون لها تداعيات داخل السجون وخارجها.

وأضاف بيان للفصائل الأحد أن هذا العدوان الفاشي والعنصري هو محاولة خبيثة للفت الأنظار عن الفشل الذريع الذي أحدثته العمليات البطولية في القدس العاصمة وحصدت أرواح بها الإسرائيليين.

كما أكدت أن قيام قوات الاحتلال باقتحام السجون والاعتداء على الأسرى وحرق خيامهم لن يفت في عضد أسرانا الأحرار.