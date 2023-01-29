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مصدر مطلع يكشف عن تفاصيل الهجوم الفاشل على مصنع وزارة الدفاع الإيرانية

مصدر مطلع يكشف عن تفاصيل الهجوم الفاشل على مصنع وزارة الدفاع الإيرانية
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "إرنا"، نقلا عن "مصدر مطلع" تفاصيل جديدة حول الهجوم الفاشل الذي استهدف احد المصانع التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية في محافظة إصفهان وسط البلاد.

العالم - إيران

وقد نوه "المصدر" بالأداء الناجح لمنظومات الحرب السيبرانية المتوفرة في البلاد، من أجل التصدي لهجمات الأجسام الصغيرة الطائرة.

وبحسب هذه المستجدات، شنّت 3 مروحيات رباعية (كوادكوبتر) هجوما عند الساعة الحادية والنصف من مساء امس (الأحد) على إحدى الوحدات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في محافظة إصفهان، لتواجه ردا في الوقت المناسب من قبل المنظومات الدفاعية والسيبرانية المتوضعة هناك، وبما أدى إلى إسقاط هذه الأجسام الطائرة الصغيرة وإفشال الهجوم، دون أن تسجل أي خسائر بالأرواح سوى أضرار بسيطة لحقت بإحدى أسقف المصانع.

وأوضح المصدر أن إحدى المروحيات الرباعية الصغيرة تعرضت إلى عطل في جهازه الملاحي (GPS) مما تسبب في ارتطامها بسقيفة أحد المصانع؛ لافتا إلى أن مقطع الفيديو الذي تداولته في مواقع التواصل الاجتماعي حول الهجوم، يظهر لحظة ذلك الاصطدام بالذات.

وورد في هذا التقرير أن إحدى المروحيات الرباعية المعتدية التي تعرضت إلى أضرار بسيطة خلال الهجوم، وقعت في قبضة القوات الاستخبارية المتموضعة في وحدة الصناعات الدفاعية بمحافظة إصفهان.

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