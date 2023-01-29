ما مستقبل الكرة الإيرانية؟

خاص بالعالم

فالمرحلة المقبلة تحتاج جهدا مضاعفا خاصة اذا علمنا أن ايران تمتلك أكبر معدل أعمار بين اللاعبين على مستوى المنتخبات المشاركة في مونديال قطر على أقل تقدير..ولم نتحدث هنا عن القارة الصفراء.



يستضيف البرنامج ضيف هذه الحلقة، المدرب والمحلل الكروي امير حسين ميرزائيان ليجيب عن الاسئلة التالية:



-من يتابع الدوري الايراني يرى انه غني بالمواهب، وبالتالي لماذا نسبة الاعمار مرتفعة بصفوف المنتخب؟





-كان كيروش يتكلم مرارًا وتكرارًا عن بناء مستقبل الكرة الإيرانية، ولكن كيف يعد هذا تطورًا للأجيال حيث أن أربعة وعشرين لاعبا من اللاعبين الخمسة والعشرين الذين اختارهم كيروش في مونديال قطر سيبلغون الثلاثين من عمرهم في المونديال القادم؟



-نرى الكثير من النجوم العالميين ومع كل الانجازات التي حققوها يضعون حدا لمسيرتهم مع المنتخب وفي قمة العطاء عادة، ولكن استغرب نرى بعض اللاعبين الحاليين يصرون على أن يكونوا في صفوف المنتخب الوطني، والأكثر غرابة هو إصرار المدرب على استدعاءهم؟



-إذا نظرنا إلى اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم الأخيرة، ربما يتبادر إلى أذهاننا عدد قليل من اللاعبين مثل سعيد صادقي، وأوميد نورافكن، وشهاب زاهدي، واللاهيار صيادمانيش، ومهدي قايدي، وعلي عليبور، ومحمد محبي. هذا يدل على أنه في هذه السنوات، لم يكن هناك لاعب متميز في الدوري لدينا على المستوى المنتخب، وهل ينبغي النظر في عدم مساهمة الأندية والمدربين في الدوري الممتاز لابراز مواهب جديدة؟



-مع الأسف منذ عدة سنوات، أصبحت فرق الدوري تركز على النتائج ويخشى المدربون من الاستعانة بالشباب مما قلل من احتمالية ظهور ظاهرة في الكرة الإيرانية، في المقابل هناك بعض المدربين يهتمون بالشباب ولكن خلال السنوات الاخيرة من دون عمل، كيف يمكن حل هذه المشكلة؟



-بما أن المطلب الرئيسي للاتحاد الايراني من مدرب المنتخب أيا كان، هو احراز لقب كأس أمم اسيا، هل من الممكن أن يلجأ المدرب إلى المواهب الجديدة ويستغني عن أصحاب الخبرة أم يبق على نفس المنوال؟



-عندما ننظر الى تشكيلة المنتخب الوطني نرى أن هذا الفريق يمر بمرحلة انتقالية تمامًا وأن العديد من اللاعبين في نهاية مسيرتهم. لذا فإذا كان هناك لاعبون شباب وواعدون، المدرب القادم للمنتخب سيتعين عليه ايجاد تغييرات حتى المونديال القادم، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان المدرب القادم سيحدد هذه التغييرات حتى نهائيات كأس الأمم أم لا؟



-الى اين يتجه الوضع في الاتحاد الايراني لكرة القدم؟

-لماذا هذا التقاعس عن اختيار المدرب والضبابية حول هذه الموضوع؟

-كيف تنظرون الى المرحلة المقبلة للكرة الايرانية على صعيد المنتخب؟

-هل لا تزال ايران تعتبر من كبار اسيا؟ وان كانت كذلك الا يوجد مخاوف من ان يسرق مقعدها الكبير في اسيا اذا استمرت التخبطات؟