فيديو من داخل مصنع إصفهان الدفاعي والمسيرات التي هاجمته

العالم - إيران

وجاب مراسل المكتب أرجاء المصنع و وثق تواصل وتيرة العمل الذي يدور هناك متحدثا إلى العاملين بالمكان، كما عرض صورا للقطع المتبقية للمروحيات الرباعية (كوادكوبتر) الـ3 التي استخدمت للاعتداء.

وأعلنت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية عن تعرّض احد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في اصفهان، مساء السبت، لهجوم فاشل باجسام طائرة صغيرة اصيب احدها من قبل الدفاع الجوي للمجمع فيما انفجر الاثنان الآخران بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية.

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في إحد مجمعات الصناعات الدفاعية في أصفهان، قالت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية في بيان اصدرته بهذا الصدد: هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت نحو الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (نحو 20:00 بتوقيت غرينتش) حيث تم بنجاح في ضوء التمهيدات والتدابير الدفاعية، احباط هذا الهجوم الذي شن باجسام طائرة صغيرة.

واضاف البيان: ان هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا ولحقت اضرار طفيفة بسقف المصنع والتي بفضل الله لم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع.

وبتفاصيل الهجوم كان مصدر مطلع قد أفاد وكالة "إرنا" أن 3 مروحيات رباعية (كوادكوبتر) كانت قد شنّت هجوما عند الساعة الحادية والنصف من مساء امس (الأحد) على إحدى الوحدات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في محافظة إصفهان، لتواجه ردا في الوقت المناسب من قبل المنظومات الدفاعية والسيبرانية المتوضعة هناك، وبما أدى إلى إسقاط هذه الأجسام الطائرة الصغيرة وإفشال الهجوم، دون أن تسجل أي خسائر بالأرواح سوى أضرار بسيطة لحقت بإحدى أسقف المصانع.

وأوضح المصدر أن إحدى المروحيات الرباعية الصغيرة تعرضت إلى عطل في جهازه الملاحي (GPS) مما تسبب في ارتطامها بسقيفة أحد المصانع؛ لافتا إلى أن مقطع الفيديو الذي تداولته في مواقع التواصل الاجتماعي حول الهجوم، يظهر لحظة ذلك الاصطدام بالذات.

وورد في هذا التقرير أن إحدى المروحيات الرباعية المعتدية التي تعرضت إلى أضرار بسيطة خلال الهجوم، وقعت في قبضة القوات الاستخبارية المتموضعة في وحدة الصناعات الدفاعية بمحافظة إصفهان.