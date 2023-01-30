'هيومن رايتس ووتش' تحذر المغرب من إعادة معتقل سعودي قسريا للسعودية

العالم- المغرب

وأضافت أن" السلطات المغربية احتجزت حسن آل ربيع في مطار مراكش في 14 يناير 2023 بينما كان يحاول السفر إلى تركيا"، مبينة أن" المدعين السعوديين يسعون إلى محاكمة آل ربيع بتهمة التنسيق مع “إرهابيين” لمساعدته على مغادرة السعودية بطريقة غير نظامية".

من جانبها قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “نظرا إلى التعذيب المتفشي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي السعودي، ينبغي للمغرب ألا يعيد حسن آل ربيع قسرا إلى السعودية ويخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات”.

يذكر أن نظام ابن سلمان كان قد استهدف أفرادا آخرين من عائلة آل ربيع، منهما اثنان من أبناء عمومته أُعدما في العام 2019 بتهم مزعومة تتعلق بالاحتجاج والإرهاب، وشقيق يواجه حكما بالإعدام بتهمة مزعومة متعلقة بالإرهاب.

المصدر: مؤسسة "سند" الحقوقية