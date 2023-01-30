ما هو الخرق الذي احدثته الثورة الاسلامية واهتز منها الكيان المحتل؟

خاص بالعالم

وقال صالح في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ": ان الشعب الايراني انتفض بناء على توصيات الامام الخميني "قدس سره"، للقيام بثورة التي سوف تنشأ الجمهورية الاسلامية، مشيراً الى ان الشعوب الاسلامية والعربية وجدت في هذه الثورة الفرادة والجاذبية من اجل تحوّل في العقل السياسي وحتى الديني في هذه المنطقة وفي العالم.

واوضح صالح، ان الامر الاهم هو ان هذه الثورة اوجدت مكاناً لنظرية جديدة او لثقافة جديدة في هذا العالم في الوقت الذي كان يزرح تحت نير نظيرتين، النظرية الغربية في السياسة والدولة، والنظرية الشرقية التي كانت للاتحاد السوفيتي يومها، وبالتالي اتى الاسلام بتجليات اخرى وبتصورات اخرى لم يعهدها تاريخ البشرية بهذا الشكل، وبالتالي شقت هذه الثورة طريقها واصبحت نموذجاً للمقاومين وللمستضعفين وحتى للدول في مسائل السيادة والمحافظة على الذات.

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