الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

كيف غيرت الثورة الاسلامية وجه المنطقة والعالم؟

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث في القضايا الاقليمية والدولية الدكتور طلال عتريسي، ان الثورة الاسلامية في ايران، اعطت اشارات منذ بدايتها انها ثورة من نمط مختلف، بالتأكيد على ان هذه الجمهورية لا شرقية ولا غربية وهي نموذج جديد.

خاص بالعالم

وقال عتريسي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ": ان العالم والغرب اعتاد على ان تكون الانقلابات والثورات ان تكون اما في حضن الغرب او في حضن الاتحاد السوفيتي، وهذا كان مقبولاً لديهم، باعتبار ان الغرب كان يعرف كيف يتعامل معها اذا كانت ثورة ماركسية او شيوعية او بالعكس، وبالتالي يصبح هناك صراعاً وحروباً بالوكالة للاطاحة بهذا النظام او ذاك، لكن الثورة الاسلامية في ايران كانت بعنوان جديد ومربك بجمهورية اسلامية لا غربية ولا شرقية.

واوضح عتريسي، ان الغرب انتظر قليلاً اثناء انتصار الثورة كي يرى ماذا يحدث وهل ستقول للغرب تعالوا لنتعاون وغيره، ولكن ذلك لم يحصل، بل ذهبت ايران الى المعسكر المقابل وفتحت الحرب على الغرب وساندت القضية الفلسطينية قلب الغرب في المنطقة وقالت انها ضد الكيان الاسرائيلي الغير شرعي، واغلقت السفارة الاسرائيلية في طهران وحولتها الى سفارة فلسطين، ما شكل التحدي الاكبر للغرب.

واضاف عتريسي، ان النقطة الاخرى هي ان الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني قالت انها تدعم المستضعفين في العالم ضد الهيمنة الغربية والمقاومين لمواجهة الكيان الاسرائيلي، وهذا ما ادى الى ان يعتبر الغرب مشروع الثورة هذا انقلاباً على القيم الغربية وسياساته، خاصة بعدما قال الامام الخميني في اوائل الايام: "ان مشكلتنا في التبعية الثقافية للغرب وهذا يجب ان يتوقف"، التي يعتمد عليها الغرب ولا يزال.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

وحيدي: هزيمة جديدة للعدو على اعتاب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

شاهد .. قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نداء حقوقي لمنع إعدام داعية بارز في سجون السعودية

جنوب إفريقيا.. قتلى في إطلاق نار جماعي بحفل عيد ميلاد

الصحة اليمنية: استئناف عمليات زراعة القرنية بعد توقفها نتيجة العدوان على البلاد

استشهاد شاب من الخليل متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس

جونسون يكشف "تفاصيل" محادثة مع بوتين قبل بدء العملية في اوكرانيا

"جبهة الخلاص الوطني" تدعو لتوحيد الموقف لتنظيم انتخابات مبكرة في تونس