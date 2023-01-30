كيف غيرت الثورة الاسلامية وجه المنطقة والعالم؟

خاص بالعالم

وقال عتريسي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ": ان العالم والغرب اعتاد على ان تكون الانقلابات والثورات ان تكون اما في حضن الغرب او في حضن الاتحاد السوفيتي، وهذا كان مقبولاً لديهم، باعتبار ان الغرب كان يعرف كيف يتعامل معها اذا كانت ثورة ماركسية او شيوعية او بالعكس، وبالتالي يصبح هناك صراعاً وحروباً بالوكالة للاطاحة بهذا النظام او ذاك، لكن الثورة الاسلامية في ايران كانت بعنوان جديد ومربك بجمهورية اسلامية لا غربية ولا شرقية.

واوضح عتريسي، ان الغرب انتظر قليلاً اثناء انتصار الثورة كي يرى ماذا يحدث وهل ستقول للغرب تعالوا لنتعاون وغيره، ولكن ذلك لم يحصل، بل ذهبت ايران الى المعسكر المقابل وفتحت الحرب على الغرب وساندت القضية الفلسطينية قلب الغرب في المنطقة وقالت انها ضد الكيان الاسرائيلي الغير شرعي، واغلقت السفارة الاسرائيلية في طهران وحولتها الى سفارة فلسطين، ما شكل التحدي الاكبر للغرب.

واضاف عتريسي، ان النقطة الاخرى هي ان الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني قالت انها تدعم المستضعفين في العالم ضد الهيمنة الغربية والمقاومين لمواجهة الكيان الاسرائيلي، وهذا ما ادى الى ان يعتبر الغرب مشروع الثورة هذا انقلاباً على القيم الغربية وسياساته، خاصة بعدما قال الامام الخميني في اوائل الايام: "ان مشكلتنا في التبعية الثقافية للغرب وهذا يجب ان يتوقف"، التي يعتمد عليها الغرب ولا يزال.

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