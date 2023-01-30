الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣
١٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

انتخابات تونس التشريعية .. مشاركة هزيلة ودعوات لانتخابات رئاسية مبكرة

انتخابات تونس التشريعية .. مشاركة هزيلة ودعوات لانتخابات رئاسية مبكرة
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

شاهد.. تداعيات المشاركة المتدنية في الانتخابات التونسية

"جبهة الخلاص الوطني" تدعو لتوحيد الموقف لتنظيم انتخابات مبكرة في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'حزب الله' يعمل لانتخاب رئيس داعم للمقاومة غير مرتهن للخارج

انتخابات تونس التشريعية .. مشاركة هزيلة ودعوات لانتخابات رئاسية مبكرة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-01-2023

حزب الله يواصل دعم المؤسسات الرسمية لمعالجة أزمات الكهرباء والمياه شرقي لبنان

حماس: الاعتداء على أصفهان هو عدوان يخدم الكيان الصهيوني وأهدافه التوسّعية

لضبط اسعار الصرف.. خلال لقائه المندلاوي.. العلاق يقدم خطة بنك العراق المركزي المالية والرقابية