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وزارة الدفاع: ايران تعتزم الحصول على الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء

وزارة الدفاع: ايران تعتزم الحصول على الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الدفاع الايراني العميد مهدي فرحي ان الوزارة لديها علاقات عمل مع اكثر من 6500 شركة منتجة منها نحو 1400 شركة معرفية، مضيفا بأن ايران تعتزم الحصول على الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء.

العالم - ايران

وقال العميد فرحي في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمعرض "ايران جيو" (خاص بالتطور العلمي والصناعي والهندسي وخاصة في مجال الجغرافيا) اليوم الاثنين في طهران ، ان العالم يسير اليوم نحو التكنولوجيات الحديثة والمتطورة والاستراتيجية ونحن نضع امامنا الاستفادة من هذه التكنولوجيات الحديثة بشكل مطلوب.

واضاف العميد فرحي ان ايران خطت خطوات هامة في مجال التكنولوجيات الاستراتيجية وان من اهمها التكنولوجيات الفضائية التي تحظى باهتمام خاص على الصعيد الدولي.

وتابع العميد فرحي ان العمل جار في ايران للحصول على الدورة الكاملة للتكنولوجيا الفضائية عبر التعاون الوثيق بين منظمات الجوفضاء والشركة الالكرتونية التابعة لوزارة الدفاع والمنظمة الجغرافية للقوات المسلحة

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