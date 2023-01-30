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تعيين مدير مكتب الاذاعة والتلفزيون في لبنان

تعيين مدير مكتب الاذاعة والتلفزيون في لبنان
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون السيد بيمان جبلي، حكما عيّن بموجبه الدكتور علي محمد صالحي مديرا لمكتب الإذاعة والتلفزيون في لبنان.

العالم - ايران

وبموجب الحكم الذي اصدره السيد جبلي، تم تكليف الدكتور صالحي بإعداد وإنتاج البرامج المنشودة لمختلف قنوات المؤسسة وإرسال الاخبار بسرعة مع توخي الدقة اعتمادا على التفاعلات الإعلامية والمهنية ، في إطار سياسات وأنظمة الممثلية، مع مراعاة الظروف الثقافية والاجتماعية للبنان .

يشار الى ان الدكتور صالحي كان يشغل منصب مدير قناة "العالم" لمدة 6 سنوات، وقبل ذلك تولى مسؤوليات مثل رئيس نادي الصحفيين الشباب، ومديرية الإدارة العامة للاذاعة والتلفزيون، وإدارة الاقسام السياسية لقناتي الااذغة والتلفزيون .

الدكتور صالحي هو من مواليد 1969، وحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من كلية اعداد الاساتذة. كما تولى مهمة التدريس في جامعات مختلفة مثل الجامعة الإسلامية الحرة فرع جنوب طهران وجامعة الإمام الصادق (ع).

وفضلا عن ذلك قام بتأليف كتاب "أساس الفكر السياسي للشيخ فضل الله نوري" ويعكف حاليا على تأليف ونشر كتابين احدهما عن ابو الحسن بني صدر تحت عنوان (بني صدر ، فكرة في الحركة بين الإسلاموية والقومية) و الثاني حول وسطية خطاب آية الله طالقاني في الثورة الإسلامية .

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