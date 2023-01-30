المصري : الأردن لا يستطيع إلغاء اتفاقية وادي عربة لاعتبارات سياسية

العالم _ الأردن

وشدد المصري في جلسة حوارية حول تطورات المشهد الفلسطيني الأخير اليوم الإثنين في مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير والتي شارك فيها عدد من السياسيين والأكاديميين الإعلاميين على ضرورة التنبه للخطر الإسرائيلي تجاه فلسطين والأردن الذي تقوده حكومة نتنياهو المتطرفة.



وأشار إلى أن أعضاء هذه الحكومة الإسرائيلية المتشددة ورئيسها هم من قتلوا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين وهم من عطلوا السلام في المنطقة، لافتا إلى انهم يعملوا على تغيير النظام الأساسي الإسرائيلي، لهذا هم خطر على الأردن.



وحذر المصري من خطورة أفعال الاسرائليين وما يخططوا له تجاه الأردن لأنه مستهدف منهم، مشيرا إلى أن فلسطين قضية الأردن الأولى ولكن لابد من حماية الأردن وهذه أولوية مطلوبة من الجميع ودور الدبلوماسية الأردنية، بالرغم من تناقض الأطراف الأخرى في المنطقة.