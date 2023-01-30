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امير عبداللهيان يتسلم نسحة من اوراق اعتماد سفيري اليونان وزيمبابوي الجديدين

امير عبداللهيان يتسلم نسحة من اوراق اعتماد سفيري اليونان وزيمبابوي الجديدين
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

قدم سفيرا اليونان وزيمبابوي الجديدان في طهران اليوم الاثنين نسخا من أوراق اعتمادهما إلى وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان ، كما قدمت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة أوراق اعتمادها إلى وزير الخارجية.

العالم - ايران

وقدم سفيرا اليونان وزيمبابوي الجديدان في طهران نسخا من أوراق اعتمادهما إلى حسين أميرعبداللهيان اليوم (الاثنين) ، كما قدمت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة أوراق اعتمادها إلى وزير الخارجية.

وبحسب تقرير وكالة انباء فارس ، التقى "برايت كوبمبا" ، السفير الجديد لجمهورية زيمبابوي في جمهورية إيران الإسلامية ، في بداية مهمته في ايران ، بوزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وبحسب هذا التقرير ، حضر "ستيليانوس جافريل" ، سفير اليونان الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، اليوم (الاثنين) ، مبنى وزارة الخارجية حيث التقى مع حسين أميرعبداللهيان وقدم نسخة من أوراق اعتماده له .

بالإضافة إلى ذلك ، التقت السيدة "لاليني فيراسامي" ، ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في ايران ، بوزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان وقدمت أوراق اعتمادها له في بداية مهمتها في جمهورية إيران الإسلامية.

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