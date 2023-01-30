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كنعاني يدين موقف إيمانويل ماكرون غير البناء

كنعاني يدين موقف إيمانويل ماكرون غير البناء
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ردا على موقف ماكرون غير البناء ان مسؤولي بعض الدول الأوروبية استخدمت حقوق الإنسان كأداة لألاعيبها السياسية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، ونحن ندين ذلك.

العالم - ايران

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية ، ناصر كنعاني ، اليوم (الإثنين) ، رداً على الموقف غير البناء الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: للأسف ، استخدمت سلطات بعض الدول الأوروبية حقوق الانسان كأداة لالاعيبها السياسية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، ونحن ندين هذا النهج الهدام.

واضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: كما ذكرنا مرارا ، تقوم السياسة المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية دائمًا على اساس المسؤولية والاحترام والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحفاظ على كرامة الإنسان ، ومواجهة لغة القوة والدفاع عن المظلومين هذا في الوقت الذي يعد ادعياء حقوق الانسان ومن خلال إيواء قادة وأعضاء الجماعات الإرهابية في بلادهم ودعمهم ، أو التزام الصمت ازاء المجازر اليومية بحق الفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني القاتل للأطفال ودعم المعتدي والمحتل ، شركاء في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

وأضاف كنعاني: "للأسف ، فإن فرنسا ، بحجة الدفاع عن مبدأ حرية التعبير ، تعتبر رد فعل المسلمين على إلاساءة للقرآن الكريم ومعتقداتهم الدينية بمثابة اعتداء على العلمانيين ، لكنها نسيت أن مواجهة انتقاد الكيان الصهيوني هو انتهاك واضح لمبدأ حرية التعبير.

وقال: من الواضح أن هذه التناقضات السلوكية والسياسات المزدوجة لم ولن تخفى عن أعين الشعوب الحرة والمستقلة في العالم.

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