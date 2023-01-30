كنعاني يدين موقف إيمانويل ماكرون غير البناء

العالم - ايران

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية ، ناصر كنعاني ، اليوم (الإثنين) ، رداً على الموقف غير البناء الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: للأسف ، استخدمت سلطات بعض الدول الأوروبية حقوق الانسان كأداة لالاعيبها السياسية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، ونحن ندين هذا النهج الهدام.

واضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: كما ذكرنا مرارا ، تقوم السياسة المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية دائمًا على اساس المسؤولية والاحترام والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحفاظ على كرامة الإنسان ، ومواجهة لغة القوة والدفاع عن المظلومين هذا في الوقت الذي يعد ادعياء حقوق الانسان ومن خلال إيواء قادة وأعضاء الجماعات الإرهابية في بلادهم ودعمهم ، أو التزام الصمت ازاء المجازر اليومية بحق الفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني القاتل للأطفال ودعم المعتدي والمحتل ، شركاء في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

وأضاف كنعاني: "للأسف ، فإن فرنسا ، بحجة الدفاع عن مبدأ حرية التعبير ، تعتبر رد فعل المسلمين على إلاساءة للقرآن الكريم ومعتقداتهم الدينية بمثابة اعتداء على العلمانيين ، لكنها نسيت أن مواجهة انتقاد الكيان الصهيوني هو انتهاك واضح لمبدأ حرية التعبير.

وقال: من الواضح أن هذه التناقضات السلوكية والسياسات المزدوجة لم ولن تخفى عن أعين الشعوب الحرة والمستقلة في العالم.