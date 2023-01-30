انقطاع اخبار الداعية السعودي المعتقل محمد البراك

العالم - السعودية

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت البراك، وهو داعية وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وعضو رابطة العلماء، في يوم 23/9/2017، ضمن حملة اعتقالات سبتمبر 2017، التي طالت العديد من الأكاديميين والطبقة المثقفة من عموم المملكة، ولم توجه المحكمة إلى الآن أي تهمة ضده.

وتعرض البراك منذ دخوله الحبس لأوضاع قاسية، حيث أهمل من الناحية الصحية، ومنع من توكيل محام، وفرضت عليه قيود إسوة بباقي معتقلي الرأي في منع التواصل مع عائلته.

وكانت منظمات حقوق الإنسان المعنية دعت في حينها للضغط على حكومة السعودية لوقف تلك الانتهاكات ضد الأبرياء من الأكاديميين والناشطين في البلد.

ويعاني المعتقلون في السعودية من ظروف إنسانية صعبة، بدون تهم أو جرائم حقيقية، إلا كونهم أصحاب رأي.