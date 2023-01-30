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انقطاع اخبار الداعية السعودي المعتقل محمد البراك

انقطاع اخبار الداعية السعودي المعتقل محمد البراك
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشف حساب "معتقلي الرأي" الشهير على موقع "تويتر" والمتخصص بنقل أخبار المعتقلين في السعودية بأن الداعية محمد البراك المعتقل منذ عام 2017 لا يزال رهن الاعتقال التعسفي دون توجيه تُهمٍ ضده، وانقطعت أخباره منذ فترة طويلة، ولا معلومات عن ظروف احتجازه حتى الآن.

العالم - السعودية

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت البراك، وهو داعية وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وعضو رابطة العلماء، في يوم 23/9/2017، ضمن حملة اعتقالات سبتمبر 2017، التي طالت العديد من الأكاديميين والطبقة المثقفة من عموم المملكة، ولم توجه المحكمة إلى الآن أي تهمة ضده.

وتعرض البراك منذ دخوله الحبس لأوضاع قاسية، حيث أهمل من الناحية الصحية، ومنع من توكيل محام، وفرضت عليه قيود إسوة بباقي معتقلي الرأي في منع التواصل مع عائلته.

وكانت منظمات حقوق الإنسان المعنية دعت في حينها للضغط على حكومة السعودية لوقف تلك الانتهاكات ضد الأبرياء من الأكاديميين والناشطين في البلد.

ويعاني المعتقلون في السعودية من ظروف إنسانية صعبة، بدون تهم أو جرائم حقيقية، إلا كونهم أصحاب رأي.

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انقطاع اخبار الداعية السعودي المعتقل محمد البراك

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