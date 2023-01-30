طهران تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجد في بيشاور

العالم - ايران

واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، ناصر كنعاني ، بشدة الهجوم الإرهابي الانتحاري الذي استهدف المصلين بمسجد في مدينة بيشاور بولاية خيبر بختونخوا ، اليوم الإثنين ، وأعرب عن تعاطف ايران العميق مع باكستان حكومة وشعبا.

وسال الله الرحمة لشهداء هذا الحادث والشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين مجدداً كافة أشكال الإرهاب والتطرف وتشدد على ضرورة محاربة كل أشكال هذه الأعمال اللاإنسانية.

ودعا كنعاني الى تعاون كافة دول المنطقة لمكافحة هذه الأعمال الإرهابية بشكل فعال وردع منظمي وداعمي ورعاة مثل هذه الأعمال الإرهابية.

وادى الاعتداء الارهابي الذي استهدف مسجدا في بيشاور الى سقوط 28 شهيدا وأكثر من 100 جريح.