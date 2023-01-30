الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي يؤكد على تسريع إغاثة المنكوبين بالزلزال في أذربيجان الغربية

رئيسي يؤكد على تسريع إغاثة المنكوبين بالزلزال في أذربيجان الغربية
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي على ضرورة الإسراع بعمليات الإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال بمحافظة أذربيجان الغربية ، لا سيما توفير المأوى المناسب ، والغذاء ، ومعدات التدفئة ، فضلا عن التخطيط للبدء في إعادة إعمار منازل الأهالي المنكوبين بالزلزال .

العالم - ايران

وأعرب السيد رئيسي ، مساء اليوم الاثنين ، في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع محافظ أذربيجان الغربية ورئيس جمعية الهلال الأحمر للبلاد ، عن شكره لأجهزة إغاثة المنكوبين بالزلزال واشار الى البرودة الشديدة للهواء في المنطقة التي ضربها الزلزال ، وضرورة تسريع عمليات الاغاثة لا سيما توفير المأوى المناسب ، والغذاء ، ومعدات التدفئة ، وكذلك التخطيط للبدء في إعادة إعمار منازل المواطنين المنكوبين بالزلزال.

وقدم محمد صادق معتمديان ، محافظ أذربيجان الغربية ، وبير حسين كوليوند رئيس جمعية الهلال الأحمر في البلاد في هذين الاتصالين الهاتفيين، تقريرا الى رئيس الجمهورية عن التدابير المتخذة لتقديم الإغاثة للمنكوبين بالزلزال.

كما أعرب رئيسي مرة أخرى عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذا الحادث.

تصنيف :

روابط ذات صلة

ضحايا وجرحى في زلزال مدينة خوي الايرانية.. بلغت قوته 5/9 درجات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وقع العملية الاكثر قسوة المرعبة على الصهاينة، ما الذي يتوقعونه مستقبلاً؟

هذه حالة المستوطنين بعد عملية القدس الاولى

في اشارة الى الدعاة المعتقلين.. حساب سعودي معارض: حرمان الشباب من رجالات المجتمع سيؤثر سلباً على الجميع

تقرير لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين: آثار التعذيب طويلة الأمد: ضحايا يرزحون تحت التعذيب في البحرين

مبعوثة المنظمة الدولية للهجرة تبدا مهامها رسميا في ايران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-01-2023