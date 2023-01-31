الرئيس الجزائري يزور روسيا ويوقع وثيقة للتعاون الاستراتيجي اليوم الثلاثاء

العالم- الجزائر

وقالت المصادر إن "تبون" سيصل، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو على رأس وفد وزاري رفيع، وسيلتقي نظيره الروسي "فلاديمير بوتين".

وتحدثت المصادر عن توقيع "تبون" لـ"وثيقة تعاون استراتيجي" مع روسيا، بحسب ما نقل موقع صحيفة "العربي الجديد".

ووفقا للموقع، ينتظر أن تضع الوثيقة محددات جديدة تؤطر العلاقات الجزائرية الروسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، والتعاون في مجال الطاقة ونقل التكنولوجيا، تتويجا للعلاقات النوعية بين البلدين، خاصة في المجال العسكري.

وسبقت زيارة "تبون" المرتقبة لروسيا جولات متبادلة لمسؤولين في البلدين، كان آخرها زيارة نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي "فاسيلي أوسماكوف"، السبت الماضي، الجزائر، ولقائه وزير الصناعة "أحمد زغدار"، حيث جرت مناقشة مجالات الشراكة الصناعية الممكنة، خاصة في مجال الصناعات الميكانيكية والصيدلانية، والصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، وكذا تطوير المبادلات بين البلدين.

وقبل أسابيع، زار مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي "دميتري يفجينيفيتش شوجاييف" الجزائر، والتقى كبار قيادات الجيش الجزائري، وفي مقدمتهم رئيس الأركان "السعيد شنقريحة"؛ لبحث مضمون خطة التعاون العسكري، خاصة في مجال الصناعات العسكرية.