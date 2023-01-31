الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

'حماس' تعلق على زيارة بلينكن لكيان الاحتلال الإسرائيلي

'حماس' تعلق على زيارة بلينكن لكيان الاحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة "حماس"عبد اللطيف القانوع،" أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للاحتلال الصهيوني تكرس حالة الشراكة والدعم المتواصل له".

العالم - فلسطين

وأكد على ،"أن هذه الزيارة تمثل غطاء لحكومته فاشية متطرفة لتمرير سياستها الإجرامية وعدوانها بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا".

وحذّر القانوع من استمرار تصعيد حكومة المستوطنين لعدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وتداعيات ذلك على المنطقة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي مكان كشفت في وقت سابق، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبحسب مكان، اجتمع بلينكن في القدس مساء يوم أمس مع نتنياهو، مؤكدة أن الحديث تناول التحضير لزيارة نتنياهو لواشنطن قريبا، إضافة إلى الملفين الفلسطيني والايراني وسبل توسيع رقعة اتفاقيات ابراهيم.

روابط ذات صلة

حماس تحذر الاحتلال من تداعيات جرائم مستوطنيه في الضفة المحتلة

كواليس زيارة وزير الخارجية الأمريكي للأراضي الفلسطينية المحتلة

بلينكن في إسرائيل.. "إطفائي دون طفاية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وقفات احتجاجية في 'مدارس حجة' باليمن تنديدا بحرق نسخ من القرآن الكريم

يوميات بن غفير العنصرية وقراراته الفاشية

'حماس' تعلق على زيارة بلينكن لكيان الاحتلال الإسرائيلي

قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء

الصين تقدم عرضا للسعودية لتنفيذ خطوة مشتركة في أسرع وقت

الرئيس الجزائري يزور روسيا ويوقع وثيقة للتعاون الاستراتيجي اليوم الثلاثاء