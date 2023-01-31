أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

-جوان ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف يدعو جمهورية آذربيجان للحذر من إتخاذ أية قرارات إنفعالية.

- اطلاعات..

وزير الخارجية يؤكد دعم إيران الحازم للشعب الفلسطيني في إتصال مع قادة فصائل فلسطينية .

- رويش ملت ..

محافل نيابية تصف قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة بالمسرحية الدعائية الفارغة.

- سياست روز ..

حركة النجباء العراقية تؤكد أن لديها خيارات متنوعة بشأن إستهداف العدو الصهيوني.

- قدس ..

الهجوم الإنتحاري على مسجد ببيشاور الباكستانية , إعلان حرب من "تحريك طالبان" على إسلام آباد .. 8 اعلام ..

- خراسان ..

الإثنين الدامي في بيشاور بباكستان .. مصرع و إصابة نحو مئتي شخص بتفجير إرهابي بمسجد.

- جمهوري اسلامي ..

صحف أمريكية تسخر من إصلاحات ولي عهد السعودية .. الرقص مسموح وحرية الرأي محظورة.

- ابرار ..

الحكومة العراقية تعتزم طرح لائحة على البرلمان لإجراء تعديلات على الدستور.

- كيهان ..

تسعون بالمئة من المواطنين التونسيين لم يشاركوا في الجولة الثانية من الإنتخابات البرلمانية.

- مردم سالاري ..

إتساع دائرة الخلافات بحكومة نتنياهو , وأنباء عن شجار بين وزراء ورئيس الأمن الداخلي الشاباك.

- وطن امروز ..

رئيس الكيان الصهيوني يكرر تحذيراته من إحتمال إنهيار الكيان وسط مخاوف من إنتفاضة ثالثة.

- ارمان ملي ..

لافروف يؤكد نجاح موسكو في تحجيم تأثير وتبعات العقوبات الغربية على روسيا.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن تصعيد الكيان الصهيوني لاعتداءاته وهجماته في المنطقة في الاونة الاخيرة وكتبت في مقالها ( تصعيد للأجواء الإقليمية هربا من الأزمات الداخلية )..

تعصف ازمات داخلية خطيرة بالكيان مع اتساع الخلافات بين حكومة نتنياهو وقوى المعارضة , و مع تفاقم الخلافات بين مكونات هذه الحكومة نفسها ايضا.

وكل ذلك في الوقت الذي بدأت فيه مؤشرات قرب اندلاع انتفاضة مسلحة بالضفة الغربية تطفو بوضوح على السطح . في خضم هذه الاجواء ..

( صعد الكيان غاراته على سوريا مؤخرا , كما شنت مسيراته هجوماعلى قافلة شاحنات مواد غذائية قرب الحدود السورية العراقية )

وهناك شكوك جدية بشأن وقوفه وراء الهجوم الفاشل بمسيرات على منشأة عسكرية ايرانية بمحافظ اصفهان .

ان كيان الاحتلال يتعمد تصعيد الاجواء الاقليمية لاستغلال الامر لصالح كبح جماح المعارضة في الداخل عبر ايجاد اجواء حافة حرب , الا ان هذا التكتيك لن ينجح مقابل واقع قرب تفجر بركان انتفاضة فلسطينية واسعة قد تسجل نهايته.

2- جوان ..

في السياق ذاته كتبت صحيفة جوان في مقالها ( رئيس الكيان الصهيوني كرر مخاوفه من إنهيار قريب ) ..

مع تفاقم الصراع الداخلي في الكيان الصهيوني واتساع وتيرة الخلافات في حكومة نتنياهو , كرر رئيس هذا الكيان اسحاق هرتسوغ للمرة الثانية منذ مطلع العام ابداء مخاوفه العميقة من احتمال انهيار " " اسرائيل " وزوالها من خريطة العالم.

( مخاوف هرتسوغ ترتبط بالدرجة الأولى إلى جانب موضوع الخلافات الداخلية بفلسطين المحتلة بتعاظم المقاومة المسلحة بالضفة الغربية )

ان تكرار هرتسوغ لمخاوفه من الانهيار والزوال يعني بوضوح ان مستقبل الكيان الصهيوني بات على كف عفريت بكل معنى الكلمة , ورئيس الكيان قال ان الاوضاع الداخلية باتت كبرميل بارود قد ينفجر باية لحظة .

3- سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( متاعب شولتز ) ..

المستشار الالماني اولاف شولتز بدأ جولة لبلدان امريكا الجنوبية بينها البرازيل والارجنتين وشيلي يبدو ان الاقتصاد هدفها الرئيسي.

( إن ألمانيا تواجه أزمات إقتصادية عديدة ترتبط بالدرجة الأولى في الواقع بتبعات مواقفها إزاء الحرب في أوكرانيا )

ان المانيا تحمست لفرض عقوبات غربية على روسيا على خلفية الحرب باوكرانيا لكنها لم تجد البديل الكافي عن الغاز الروسي ولا عن وارداتها من المعادن من روسيا الامر الذي فجر ازمة طاقة ونقص في المواد المعدنية اللازمة للصناعة الالمانية.

ومن هنا يبحث شولتز الطاقة والمعادن بجولته الحالية بامريكا الجنوبية , للحد من تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المانيا.

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( تدفق السلاح من الناتو على أوكرانيا)..

بمجرد انتهاء النقاشات الساخنة بحلف الناتو حول ارسال دبابات لاوكرانيا بالموافقة على ارسالها بشهر مارس المقبل , تفجرت نقاشات جديدة بالحلف حول قائمة طلبات اوكرانية بالحصول على طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى ايضا هذه المرة .

( إن بلدانا بحلف الناتو باتت تشعر بتزايد الوطأة الإقتصادية والعسكرية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا, وبخطر الإنزلاق بالحرب أيضا )

في الواقع هناك تردد واضح من قبل بلدان بحلف الناتو ازاء مواصلة توسيع ارسال اسلحة متطورة لاوكرانيا , وهو تردد يرتبط بمخاوف من مواجهة مباشرة مع روسيا قد تتحول الى حرب عالمية .

5- وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في افتتاحيتها ( إستهداف كعب آخيل "إسرائيل ") ..

العملية الاستشهادية التي قام بها الشهيد خيري العلقم بالقدس ردا على المجزرة الصهيونية في مدينة جنين تحظى باهمة خاصة جدا لعدة اسباب ..

( إن عملية القدس جاءت بعد أربع وعشرين ساعة فقط من مجزرة جنين كما أنها عملية نفذها شاب فلسطيني بمفرده)

وليس هذا فحسب بل ان الشهيد خيري قرر الانتقام من الصهاينة بنفسه وبمسدسه في مبادرة ذاتية تعكس غليان مشاعر الغضب الفلسطيني على الجرائم الصهيونية.

وهذا يعني ان الضفة الغربية التي تعتبر الخاصرة الضعيفة تماما لفلسطين المحتلة لن تكون آمنة بكل مدنها وقراها وشوارعها وازقتها لاي وجود صهيوني وان الغضب الفلسطيني سيمتد منها بقوة لداخل اراضي 1948 ايضا .

6- اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها حول الانتخابات التونسية (مشاركة ضعيفة تماما)..

اذعنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات في تونس ان نسبة المشاركة الشعبية في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بتونس لم تتجاوز عن الاحد عشر بالمئة من مجموع الذين يحق لهم التصويت.

(هذه النسبة تعني أن نحو تسعين بالمئة من التونسيين لم يشاركوا في الإنتخابات في ظل أجواء إستياء من موقف رئيس الجمهورية) .

وفي ظل مخاوف من عودة الديكتاتورية خلف يافطة الديمقراطية والاصلاحات السياسية هذه المرة .

وجدير بالذكر ان الجولة الاولى من الانتخابات البرلمانية بتونس شهدت مشاركة ضعيفة ايضا بلغت اقل من اثني عشر بالمئة .