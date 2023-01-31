رئیس الجمهوریة: الثورة الإسلامية الإيرانية بقيت اليوم صامدة رغم مؤامرات العدو

العالم - ايران

وزار رئيس الجمهورية واعضاء حكومته اليوم الثلاثاء، المرقد الطاهر للامام الخميني (رض) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية والشهداء على أعتاب الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الاسلامیة فی ایران.

وقال رئيسي بهذه المناسبة إن الثورة الإسلامية الإيرانية بعد 44 عاما من انتصارها بقيادة الإمام الخميني (رضوان الله عليه) بقيت اليوم خالدة رغم كل فتن ومؤامرات العدو و تتجلی بالعالم أکثر فأکثر، الأمر الذي يستحق النظر فيه.

وأضاف أن هذا الخلود یعود إلی إخلاص وصدق الإمام الخمیني وحقانية رسالته ودعوته وولاء الشعب ومحبتهم لهذه الثورة.

وتابع قائلا على الجيل الجديد أن يطلع على قيم الامام الخميني ويطبقها في حياته.

واشار الى اثارة فتن كثيرة للقضاء علی الثورة الإسلامية في العقود الأربعة الماضية وقال الإمام الراحل کان يؤمن بالشعب ويجب ان نتمسك بإرادة الشعب ومطالبه ورغباته.

وتاكيدا على ولاء الشعب وتمسكه بالثورة الاسلامية قال رئيس الجمهورية ان "الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حفاظا على الثورة الاسلامية ودعما لها جسدوا تمسك الشعب بالثورة".

وأضاف أن تعريف الشباب بشخصية الإمام وأبعاد الثورة الإسلامية هو السبيل للحفاظ على الثورة الاسلامية.

وتابع رئيس الجمهورية بالقول:أن استراتيجية نظام الجمهورية الإسلامية الإیرانیة هي خلق الأمل واستراتيجية العدو تتمثل في زرع اليأس داعیا المثقفين والكتاب والمسؤولين إلى بث الأمل بين ابناء الشعب الايراني.

وقال: يجب تحقيق بقيم الإمام الخميني القائمة على اساس الأخلاق والعدالة والعقلانية والمعنویة.