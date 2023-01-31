ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى مذبحة مسجد بيشاور في باكستان

العالم - باكستان

ووقع الهجوم في واحدة من أكثر المناطق تحصينا في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، والتي تضم مكاتب للشرطة وإدارات مكافحة الإرهاب.

وفجر الانتحاري نفسه بعد وقت قصير من اصطفاف مئات المصلين لتأدية صلاة العصر، في أحدث هجوم في سلسلة هجمات تستهدف الشرطة.

وكان معظم الضحايا من رجال الشرطة، حيث يقع المسجد المستهدف داخل مجمع مترام يستخدم أيضاً كمقر للشرطة في المدينة.

وقال محمد عاصم المسؤول بالمستشفى، إن 87 شخصا قتلوا، و57 آخرين يتلقون العلاج، سبعة منهم في حالة حرجة.

ونفت حركة "طالبان الباكستانية" مسؤوليتها عن الهجوم، بعدما أذيع في وقت سابق أنها تبنته، ضمن سلسلة عمليات انتقامية ردا على مقتل أحد قيادييها.

وكشف وزير الدفاع الباكستاني خواجه أصف، في تصريح لقناة "جيو" المحلية، يوم أمس ، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم الانتحاري حصل على مساعدة من داخل الشرطة، ووصل إلى موقع الهجوم نتيجة تلك المساعدة، مؤكدا أن التحقيقات أيضا تشير إلى أن المهاجم وصل قبل يومين من الهجوم إلى داخل مجمع الشرطة، متحدثا عن وجود ثغرات كبيرة في المنظومة الأمنية.