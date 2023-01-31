شاهد.. واشنطن ترفض تزويد كييف بمقاتلات من طراز إف 16

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. الولايات المتحدة تسير على خطى المانيا، لا لتزويد اوكرانيا بمقاتلات من طراز إف 16 التي طلبها الرئيس فولودمير زيلينسكي.

رفض جاء على لسان الرئيس الأميركي "جو بايدن" ردا على سؤال لصحافيين في البيت الابيض بهذا الشأن ويأتي تأكيدا لمواقفه السابقة بأن الطائرات ليست مطروحة على الطاولة حتى مع تكثيف المساعدات العسكرية.

موقف مماثل سبق أن اتخذه المستشار الالماني "اولاف شولتز" اثناء زيارته الى شيلي، مشددا على أن بلاده لن تسمح بتحول الحرب إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

لكن الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" لم يتخذ قرارا قطعيا بهذا الشأن، واكد عقب محادثات مع نظيره الهولندي "مارك روته" أنه لا يستبعد تزويد بلاده اوكرانيا بهذا النوع من الطائرات الحربية لكن بشروط.



وقال ماكرون: "الأمر غير مستبعد من حيث المبدأ، لكن هناك معايير لاتخاذ أي قرار بهذا الشأن هي أن يكون هناك طلب بهذا المعنى قد صاغته أوكرانيا، وألا يكون هذا الأمر تصعيديا، وألا يطال الأراضي الروسية بل أن يساعد جهود مقاومة الهجوم وألا يضعف قدرة الجيش الفرنسي".



روته بدوره قال إنه لا توجد محظورات بهذا الشأن في حين اكدت بولندا أن أي قرار بإرسال طائرات 'إف-16 إلى أوكرانيا سيتم بتنسيق كامل مع دول الناتو وبشكل خاص مع الولايات المتحدة وذلك في موقف جاء بعدما اعلنت كييف أنها حصلت على إشارات إيجابية من وارسو بهذه الصدد.

في المقابل، قال السيناتور الروسي، "أليكسي بوشكوف" إن على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد مقاتلات اف 16 إلى أوكرانيا. واعتبر تصريح بايدن غير كاف لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية وأن موقفه لا يعني أنه لن يتم تزويد أوكرانيا بالمقاتلات من قبل دول أخرى مشيرا إلى أن تسع دول في حلف الناتو تملك طائرات اف 16 وفرنسا لديها مقاتلات رافال.