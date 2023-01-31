زيارة بلينكن للأراضي المحتلة وفخ توزيع الأوهام

العالم - ما رأيكم

ويقول مسؤولون في حركة الجهاد الاسلامي ان المهمة الدائمة للادارة الاميركية هي حماية كيان الاحتلال، كما فعلت في معركة سيف القدس حيث قام رئيس الادارة الاميركية شخصياً بإجراء اتصالات من اجل انهاء المعركة.

ويوضح مسؤولون في حركة الجهاد ان هدف الاحتلال من عمليات جنين كان صرف الانظار عن الانقسام الداخلي في "اسرائيل"، لكن العملية أدت الی رد مزلزل تمثل في عمليتي قدس البطولية، فصُدم العدو الصهيوني، لذا تحاول الولايات المتحدة توجيه الصهاينة بضرب المقاومة دون ايقاع الضرر بالصهاينة لأن هذه الضربة، شكلت تهديداً وجودياً للكيان الصهيوني.

ويشدد مختصون بالشؤون الاسرائيلية علی ان اميركا أكثر حرصاً علی "اسرائيل" من "اسرائيل" نفسها، لذلك تری ان عليها ترسيم السياسات اللازمة لـ"اسرائيل" وعلی حكومة نتنياهو الاستجابة لها لأنها هي التي تستطيع حماية "اسرائيل" لأبعد الحدود.

ويضيف مختصون بالشؤون الاسرائيلية ان اميركا لم تكن راغبة لحكومة نتنياهو لسبب بسيط وهو ان هذه الحكومة سيكون فيها من سيحاول التمرد علی "اسرائيل" نفسها وتتسبب بخلل داخلي في "اسرائيل".

ويری مختصون بالشؤون الاسرائيلية ان الولايات المتحدة في جعبتها حماية "اسرائيل" عن طريق اعادتها الی السكة التي تستطيع ان تطبق "اسرائيل" برنامجها الاستيطاني دون الحاجة الی وجود هذا الحجم الكبير من الانتقاد.

ويؤكد مختصون بالشؤون الاسرائيلية ان الولايات المتحدة تريد ايضاً التعاطي مع السلطة الفلسطينية في سياق محاولة ضبط الايقاع في الضفة الغربية ومحاولة انعاش هذه السلطة التي تعاني من أزمات متعددة داخلها وكذلك مع الكل الفلسطيني تقريباً.

ويحذر مسؤولون في الجبهة الشعبية، السلطة الفلسطينية من الوقوع في فخ الوعود والأوهام الاميركية كحل الدولتين ازاء التنسيق الامني مع الاحتلال، لأن هذه الحلول مرفوضة من الجانب الاسرائيلي.

ويؤكد مسؤولون في الجبهة الشعبية علی ضرورة التعامل بمسؤولية تجاه دماء شهداء مجزرة جنين والقضية الفلسطينية وانهاء الانقسام البغيض الذي أثر سلباً علی القضية الفلسطينية.

ويبيّن مسؤولون في الجبهة الشعبية ان الولايات المتحدة هي الحاضنة الاساسية للكيان الاسرائيلي والداعمة لجرائمه ضد الفلسطينيين والفلسطينيون يقتلون يومياً بالسلاح الاميركي، لذلك علی السلطة الفلسطينية ان تكون حازمة ازاء هذه الزيارة.

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