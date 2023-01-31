الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
١١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إزاحة الستار عن الموسوعة الإلكترونية للإمام الخميني (ره)

إزاحة الستار عن الموسوعة الإلكترونية للإمام الخميني (ره)
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

أزیح الستار عن الموسوعة الإلكترونية للإمام الخميني (ره) على هامش زيارة رئیس الجمهوریة السيد "ابراهيم رئيسي" ضريح الإمام الخميني الراحل وتجديد العهد مع المثل العليا لمؤسس جمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

وازیح الستار عن الموسوعة الإلكترونية "ويكي الإمام الخميني (ره)" في ضريح الإمام الراحل علی هامش الاحتفال الرسمي بتجديد عهد رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة مع الامام الراحل.

وتحتوي هذه الموسوعة الإلكترونية، التي تم إعدادها بجهود معهد تحرير ونشر مؤلفات الإمام الخميني (ره)، على 863 مدخلاً و 10 مجلدات في 11 الف و 267 صفحة تشمل مؤلفات، أقوال، وشخصية ومبادئ الإمام الخميني (ره) بهدف نشر وتعزيز أفكار الإمام الراحل(ره).

وفي كلمة قصيرة في هذا الحفل أشاد رئيس الجمهوریة على مبدعي هذه المجموعة وقال: يجب اليوم، أكثر من أي وقت مضى أن تكون أبعاد الشخصية والأفكار المستنيرة للإمام الخميني (ره) معروفة للأجيال وهذه المجموعة القيمة هي خطوة مهمة في اتجاه تقديم شخصية و مبادئ الإمام الخميني إلى المجتمع الإسلامي وكذلك الباحثين و المفكرين في جميع أنحاء العالم.

روابط ذات صلة

قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء + صور

رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادئ الامام الخميني الراحل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد مزاعم المسيّرات .. اوكرانيا تبدا سيناريو جديدا ضد ايران وهذه المرة 'الصواريخ'..

شاهد.. قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (رض)

شاهد.. واشنطن ترفض تزويد كييف بمقاتلات من طراز إف 16

كنعاني: تصريحات 'بلينكن' و'نتنياهو' مثيرة للسخرية

مشاركة 26 فیلما من 25 دولة بالقسم الدولي من مهرجان فجر السينمائي

إزاحة الستار عن الموسوعة الإلكترونية للإمام الخميني (ره)