شاهد.. قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (رض)

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي زار مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل (قدس سره) جنوب العاصمة طهران، كما زار اية الله الخامنئي، أضرحة شهداء الثورة الذين سقطوا خلال مراحل مختلفة من عمر الثورة وخاصة في مرحلة الحرب التي فرضها المفروضة نظام صدام.

وعلى الصعيد الحكومي زار رئيس البلاد إبراهيم رئيسي مع أعضاء حكومته مرقد الامام الخميني حيث جددوا العهد والميثاق مع الامام الراحل، وأكد رئيسي تمسكه بنهج الثورة الاسلامية وقيمها، وشدد على أن صمود الثورة لأربعة واربعين عاما رغم كل الفتن والمؤامرات يعود لإخلاص وصدق الإمام وحقانية رسالته ودعوته وولاء الشعب ومحبتهم لهذه الثورة.

الرئيس الايراني أكد كذلك أن استراتيجية نظام الجمهورية الإسلامية هي خلق الأمل مقابل استراتيجية العدو المتمثلة في زرع اليأس في نفوس داعيا المثقفين والكتاب والمسؤولين في البلاد إلى بث الأمل بين ابناء الشعب الايراني.

وتاتي زيارات رموز الدولة وكبار قادتها لمرقد الامام الخميني تمهيدا لانطلاق الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الاسلامية عند العودة التاريخية لمؤسسها الإمام الخميني الراحل إلى ارض الوطن عام 1979 بعد 15عاما قضاها في المنفى وسقوط نظام الشاه في الحادي عشر من فبراير بعد عشرة ايام على عودة الامام لارض الوطن.